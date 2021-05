LIverpool, l’ex Barnes consiglia: “Prendere Suarez gratis sarebbe l’ideale”

Parla l'ex bandiera Reds

Oggi è protagonista con la maglia dell'Atletico Madrid dopo aver scritto pagine di storia per il Barcellona ma un giorno Luis Suarez potrebbe fare ritorno al Liverpool. Una possibilità che in casa Reds verrebbe accolta molto positivamente. Lo ha affermato lo storico ex John Barnes che parlando a BonusCodeBets per Goal ha dichiarato: "Se il Liverpool potesse prendere Luis sarebbe l'ideale, ma dipenderà da ciò che desidera lui. Se vorrà giocare ogni settimana o se accetterà di poter andare ogni tanto anche in panchina", ha spiegato l'ex giocatore.