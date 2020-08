Liverpool, l’ex Kolo Toure: “Van Dijk è incredibile ma ha una debolezza…”

L’ex difensore anche di Arsenal, Manchester City e Liverpool Kolo Toure è rimasto incredibilmente colpito dalla bravura di Virgil Van Dijk. L’olandese, arrivato al Liverpool dal Southampton, è diventato nel giro di pochissimo uno dei difensori più forti in circolazione. La prova è il secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro del 2019, alle spalle di Lionel Messi e davanti a Cristiano Ronaldo. Parlando a Stats Perform News, però, l’ex centrale Reds ha affermato che tra i tanti pregi, Van Dijk ha una debolezza che, spesso, non viene sfruttata dai rivali.

Kolo Toure: “Van Dijk incredibile ma ha una debolezza”

“Virgil è un calciatore incredibile. Un giocatore davvero top”, ha ammesso Kolo Toure. “Ha il fisico, l’altezza, la velocità. Ha davvero tutto. Van Dijk ha una buona tecnica anche, ma credo abbia una debolezza che spesso i rivali non sfruttano. Non ho mai visto tanti giocatori che provano a sfidarlo nell’1vs1. Ecco credo che proprio l’uno contro uno possa essere la sua debolezza. Lui è molto alto e se lo sfidi con la palla… In ogni caso Van Dijk è molto intelligente ma penso che lo lo affronti puoi provare a batterlo”.

