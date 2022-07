Liverpool-Manchester City Community Shield, probabili formazioni e dove vederla

Finalissima per Reds e Citizens.

Redazione ITASportPress

Il calcio inglese torna a fare sul serio e non poteva farlo nel modo più "duro" e competitivo possibile. In campo oggi, sabato 30 luglio 2022 alle 18 Liverpool-Manchester City per la finale del Community Shield. Un trofeo in palio con gli uomini di Klopp e quelli di Guardiola a darsi battaglia.

Liverpool-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Liverpool e Manchester City è in programma questa sera, sabato 30 luglio 2022 al 'King Power Stadium' di Leicester,. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. La partita tra le due potenze inglesi sarà trasmessa da DAZN che darà modo di vedere l'evento della finale del Community Shield in diretta e streaming.

La gara sarà visibile tramite l'app, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco Xbox e PlayStation. Applicazione utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box (per coloro che hanno aderito all'offerta dedicata), Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Sull'app di DAZN è possibile ovviamente vedere in streaming la sfida tra Reds e Citizens anche su device quali smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Il modo per assistere alla partita da browser è il seguente: bisognerà collegarsi al sito ufficiale e loggarsi con le credenziali fornite in fase di registrazione, per poi accedere al catalogo degli eventi e selezionare quello desiderato.

C'è grande attese per quelle che potrebbero essere le formazioni del match con la sfida nella sfida tra i nuovi acquisti Haaland, sponda City, e Darwin Nunez, sponda Reds. Ricordiamo inoltre che il Liverpool non potrà contare su Alisson in porta ma anche su Oxlade-Chamberlain, purtroppo gravemente infortunato.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Keita; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Haaland, Mahrez. All. Guardiola