Liverpool-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per il big match di Premier League.

Liverpool-Manchester City è il big match di Premier League di oggi. Le due formazioni, allenate da Klopp e Guardiola si daranno battaglia alle 17:30 per la decima giornata di campionato. Dopo le prestazioni in Champions, è tempo di dedicarsi al massimo torneo inglese.

Una Salah da record da una parte, sponda Liverpool , un Haaland vera macchina da gol, a casa City . Una gara che si annuncia scoppiettante e ricca di gol ed emozioni. Reds e Manchester City potrebbe essere decisiva già per dare un segnale al campionato dato che i padroni di casa sono molto distanti in classifica e potrebbero riaccendere le loro speranze con una vittoria.

In campo le formazioni migliori: tridente con Salah, Firmino e Diogo Jota per il Liverpool. Risposta fortissima anche del City con Foden, fresco di rinnovo, Grealish e Haaland.

La partita tra Reds e Citizens sarà visibile in diretta TV sui canali Sky e precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite): tutti, comunque, daranno la possibilità agli abbonati di seguire la sfida in 4K HDR.

Per chi lo preferisse, la sfida di Premier League potrà essere vista anche in streaming.Tramite Sky sarà possibile seguire, infatti, in live streaming Liverpool-Manchester City nello specifico tramite l'app di Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili e fissi. In alternativa c'è sempre NOW TV, che dà la possibilità di acquistare il singolo evento.