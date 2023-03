Liverpool-Manchester United, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Liverpool-Manchester United , super sfida di Premier League oggi 5 marzo 2023 alle ore 17:30. Reds e Red Devils si affrontano ad Anfield per una gara che promette scintille in campo ma anche fuori tra le tifoserie sempre molto calde.

Stagione ben diversa per le due squadre. Padroni di casa del Liverpool in difficoltà e al momento al sesto posto con 24 partite giocate e soli 39 punti all'attivo. Manchester United di Ten Hag che dopo un avvio incerto hanno preso una marcia importante e si sono portati al terzo posto con 49 punti ma due gare in meno dell'Arsenal capolista a 63 lunghezze.

I Reds di Klopp dovrebbero scendere in campo con Salah, Nunez, Diogo Jota in attacco. Fabinho guiderà il centrocampo mentre davanti ad Alisson ci sarà la coppia di centrali Matip-Van Dijk.

Nello United spazio a Antony, Bruno Fernandes e Rashford nei tre che agiranno alle spalle della punta Weghorst. Modulo collaudato ormai per i Red Devils. De Gea blinderà la porta con Varane e Martinez centrali. Dovrebbe esserci ancora panchina per Maguire.

Il match tra Liverpool e Manchester United si giocherà, come detto, oggi domenica 5 marzo 2023 allo stadio "Anfield" casa dei Reds. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17:30.

Per seguire la partita tra le due potenze inglesi si potrà farlo anche in diretta streaming, per gli abbonati Sky, dall'app di Sky GO, scaricabile su dispositivi mobili e PC.