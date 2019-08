Liverpool, Mané: “Faremo di tutto per vincere, sperando che Istanbul porti ancora fortuna…”

Insieme al suo allenatore Jürgen Klopp, Sadio Mané ha parlato alla vigilia della Supercoppa europea che si giocherà ad Istanbul domani fra il suo Liverpool e il Chelsea: “Ho visto la sfida disputata dai Blues nella prima giornata di Premier League: hanno perso 4-0 ma hanno giocato molto bene, creando svariate occasioni da gol – ha commentato il senegalese -. Speriamo di ottenere un risultato simile contro di loro: conoscono noi come noi conosciamo loro. Faremo tutto il possibile per ottenere il successo, sperando che Istanbul continui ad essere fortunata per il Liverpool…”. Sulla presenza di un direttore di gara donna, invece: “Non fa alcuna differenza, è lì per prendere le giuste decisioni. Merita di esser stata scelta e farà del suo meglio. La nostra concentrazione resta su noi stessi, stop”.