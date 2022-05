Liverpool, Mané: “Nel 2018 Real più forte ma ora tutto diverso. Sul mio futuro”

Parla l'attaccante senegalese verso la finale di Champions League. Poi uno sguardo al futuro con il dubbio permanenza.

Intervenuto al Media Day del Liverpool , l'attaccante Sadio Mané ha parlato in vista della finale di Champions contro il Real Madrid facendo un confronto tra la gara del 2018 vinta dai Blancos e quella di sabato che sarà una vera rivincita.

Dichiarazioni che non fanno ben sperare il Liverpool che dopo aver visto Salah "confermarsi" in maglia Reds almento per il prossimo anno, adesso teme di perdere un altro suo gioiello dell'attacco accostato a diversi altri top club. Bayern Monaco su tutti.