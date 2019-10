Liverpool, Milner rivela: “Ecco il segreto di Klopp…”

Ha trasformato il Liverpool e con la Champions League ottenuta nella passata stagione ha conquistato proprio tutti. Jurgen Klopp, allenatore dei Reds, è entrato nel cuore dei tifosi e, soprattutto, dei suoi calciatori.

Il rapporto sempre positivo con la squadra è senza dubbio uno dei punti di forza del tecnico tedesco. A confermarlo è stato anche James Milner, vero uomo squadra, ai microfoni del sito ufficiale Reds.

SEGRETO – “La cosa più grande e positiva con il tercnico è che quello che vedi davanti alle telecamere è lo che vedi con i calciatori. Lui è onesto con i giocatori e vive ogni minuto con loro. È da una parte ma è pronto ad andare dall’altra per essere con loro. Ha una grande energia e questa ci serve ed è di grande aiuto quando siamo in un momento negativo, quando siamo giù”, ha detto Milner.

BASTONE E CAROTA – “Sa giudicare nel modo corretto. Sa come farci capire le cose. Quando ti giudica sembra che ti metta la mano sulla spalla se serve. Ma quando c’è da essere forti e ‘spararti un razzo’ fa anche quello. Sia quando giochi bene, sia quando non lo fai”.

CARRIERA – Milner è sicuramente tra gli ‘anziani’ del gruppo (classe ’86) e spesso si è parlato della sua duttilità in campo: “Penso di essere stato abbastanza fortunato per giocare così a lungo anchee con alcuni grandi giocatori e sotto alcuni grandi manager, ma ogni singolo giorno che scendi in campo sai che si può imparare qualcosa di nuovo. La mia esperienza, il mio ruolo in squadra, forse, è anche quello di aiutare i più giovani. Devi sempre cercare di migliorare il più possibile, e per questo io entrerò in ogni sessione di allenamento, ogni giorno, con quella mentalità e voglia di imparare. Come se non sapessi nulla”, ha concluso Milner.