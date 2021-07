Liverpool, Milner: “Strano avere così tanti difensori dopo la scorsa stagione”

L'esperto leader Reds commenta le differenza tra la scorsa stagione e quella che sta iniziando

C'è grande entusiasmo e fiducia nel ritiro del Liverpool ma anche grande stupore da parte del veterano James Milner che si è trovato a fare un bilancio dell'inizio della nuova stagione ai canali ufficiali del club. L'esperto calciatore si è soffermato in modo particolare sull'abbondanza in difesa, reparto dove nella scorsa stagione, a seguito dell'infortunio di Van Dijk, i Reds hanno avuto più di qualche difficoltà.

MOMENTO - Sul neo arrivato Konate: "Molto bene. Sembra sicuramente un buon difensore centrale! Ovviamente è molto forte, è bravo con la palla, un ottimo difensore. Non l'ho visto molto in allenamento ma un paio di cose che ha fatto si sono distinte", ha detto Milner che proprio sulla difesa ha aggiunto: "Certo, è una situazione strana rispetto alla scorsa stagione: siamo passato da non avere difensore ad averne di primo ordine dappertutto. Credo sia fantastico".