Liverpool, nome sbagliato sulla maglia del portiere fa il giro del web

Il Liverpool ha stravinto il match di questa sera di Premier League contro il Wolverhampton Wanderers. La partita allo stadio Anfield ha avuto la cornice dei tifosi tornati allo stadio dopo l’allentamento delle restrizioni Covid. Ma durante la gara è accaduto un fatto insolito che non è sfuggito ai tifosi. Il 22enne portiere dei Reds Kivin Kelleher è sceso in campo con una maglia con il nome sbagliato. Anche i commentatori in diretta tv hanno sorriso quando è stata inquadrata dalle telecamere la schiena dell’irlandese e hanno fatto notare che il nome del portiere sulla maglia era sbagliato. Anche il web è stato spietato nei confronti del Liverpool per l’errore.