Liverpool, nuovo caso di coronavirus: Shaqiri positivo

Altro caso di positività al coronavirus in casa Liverpool. Dopo Sadio Mané, anche Xherdan Shaqiri ha contratto il Covid-19. Ad annunciarlo sono state la Nazionale svizzera e lo stesso club Reds attraverso un comunicato ufficiale.

Shaqiri positivo al coronavirus

Come comunicato dal Liverpool e anche dalla Svizzera attraverso una nota ufficiale apparsa anche sui rispettivi canali social, Xherdan Shaqiri è risultato positivo al test Covid-19 effettuato durante il ritiro con la Nazionale. Adesso si trova in isolamento. Il giocatore era arrivato nel corso della giornata di lunedì con la propria Nazionale salvo poi ricevere l’esito non felice dei test. In questo momento il calciatore dovrà stare da solo e non avere contatti con gli altri compagni.