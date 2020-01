Liverpool, nuovo sponsor: da giugno vestirà Nike

Rumors confermati, il Liverpool e la Nike hanno stipulato un accordo di sponsorizzazione. I campioni del mondo vestiranno Nike dal 1° giugno 2020.



Come si legge sul sito ufficiale dei Reds, in qualità di fornitore ufficiale del kit degli inglesi, Nike andrà ad equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell’Accademia, nonché il personale tecnico e la Fondazione FC Liverpool. La partnership col noto marchio coincide con il passaggio ad una nuova struttura di allenamento all’avanguardia a Kirkby per la stagione 2020-21, un progetto che include investimenti in strutture sportive migliorate per la comunità locale. Nike verserà circa 30 milioni di sterline all’anno nelle casse del club di Premier League, più bonus molto ricchi e il 20% dei ricavi sulle vendite nette dei prodotti su licenza.



Per quanto riguarda il vecchio sponsor New Balance, esso continuerà a rimanere sulle divise fino alla fine della stagione 2019-20.