Liverpool, ok al badge da Campione del Mondo sulle maglie in FA Cup ma in Premier League…

Sorride il Liverpool anche se parzialmente. Ai Reds è stato concesso il permesso di indossare il distintivo da Campione del Mondo FIFA sulle magliette durante lo scontro del terzo turno della FA Cup di domenica contro i rivali dell’Everton. Un successo viste le recenti polemiche con le istituzioni calcistiche inglesi che non prevedono cambi sulle maglie a stagione in corso.

Al Liverpool, infatti, era stato concesso di indossare la maglia col badge da campione solo in occasione del match contro il Wolverhampton in campionato a fine dicembre. Uno strappo alla regola che, almeno per questa stagione, non si ripeterà seguendo alla lettera il regolamento della Premier League. Discorso diverso per la FA Cup e la Champions League, dove la squadra di Klopp potrà invece sfoggiare lo stemma ottenuto per la prima volta nella sua storia.