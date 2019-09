Liverpool, Oxlade-Chamberlain: “Salah egoista? Può fare quello che vuole perché…”

In casa Liverpool si è tanto parlato della lite tra Mané e Salah riguardo all’egoismo dell’egiziano in campo. Nel reparto avanzato dei Reds, infatti, nonostante le statistiche mostrino come tutti e tre gli attaccanti segnino e regalino assist ai compagni, si era accesa una grande confusione.

Se da una parte la vicenda era stata immediatamente chiusa, durante la trasmissione Football Focus nel gioco Finish the Sentence, Oxlade-Chamberlain centrocampista o esterno del Liverpool è tornato a parlare del caso e del presunto egoismo di Salah.



LUI PUO’ – Chiamato a completare la frase ‘Salah non è egoista perché…”, il calciatore Reds ha detto: “Mi state prendendo in giro? Non è egoista? Salah non ci passa la palla. Chiedete a Sadio (Mané ndr)”. Ma a tale dichiarazione corrisponde anche una bella e completa spiegazione: “No, Salah non può essere considerato egoista. Lui è un goleador. Deve segnare. Noi compagni non possiamo aspettarci che ci passi la palla sempre e che segni lo stesso tanti gol. La maniera in cui lui gioca ci fa vincere le partite e quindi per me può fare quello che vuole. Io sono felice. ‘Mo, fai quello che vuoi'”, ha concluso Oxlade-Chamberlain.