Liverpool perde col Wolverhampton, i tifosi rivali a Klopp: “Domani ti esonerano”

Amarissimo turno di Premier League per il Liverpool di Jurgen Klopp , ancora sconfitto, questa volta per mano del Wolverhampton . Un crollo per la squadra del tecnico tedesco, che ha subito anche gli sfottò da parte del pubblico Wolves, che per tutta la seconda parte del match - poi perso 3-0 dai Reds - hanno intonato un coro "dedicato" proprio al mister rivale.

"Ti esonereranno domattina", hanno scherzato per diversi minuti i tifosi di casa dopo il rotondo successo ottenuto in campionato.

Il Liverpool si trova ora al decimo posto in classifica, lontanissimo dalle posizioni che contano e da quelle per un posto in Europa. Una situazione che nessuno poteva immaginare ad inizio anno e che potrebbe portare davvero delle conseguenze per tutta la squadra e, magari, anche per il suo mister.