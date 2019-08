Liverpool, il presidente attacca la Serie A: “Non c’è competizione, vince sempre la Juve”

“Non vogliamo essere come la Serie A“. Questo il messaggio di Tom Werner, presidente del Liverpool, rilasciato ai microfoni di The Athletic, attaccando apertamente il massimo campionato italiano per mancanza di alternative alla Juventus: “Non esiste competizione, vince sempre una squadra sola, la Juventus. Non è come la Premier League, dove insieme al Manchester City nella scorsa stagione vi è stato un duello fantastico, degno di questo sport. È importante che in un campionato come quello inglese ci sia sempre questa lotta per il titolo”. Difficile dargli torto: in Italia la Juventus domina da moltissimi anni, mentre in Inghilterra il primo posto è divenuto certo solo all’ultima giornata. Nel 2018 e nel 2019 ha vinto il City, ma raramente è accaduto negli ultimi tempi che una stessa squadra trionfasse per due anni consecutivamente.