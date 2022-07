Liverpool, prima tegola per Klopp: brutto infortunio per Oxlade-Chamberlain

Prima tegola in casa Reds con l'infortunio del calciatore.

Non inizia nel modo migliore la stagione del Liverpool che questa sera sarà impegnato contro il Manchester City nella finale del Community Shield. Per l’occasione Jurgen Klopp non potrà contare su un giocatore che tanto bene ha impressionato nel corso della preparazione estiva: Alex Oxlade-Chamberlain. Infatti, il centrocampista ha riportato un infortunio al ginocchio piuttosto importante.