Liverpool, retroscena dell’ex Klavan: “Klopp e Milner sfiorarono rissa furiosa”

L'ex centrale Reds ricorda un episodio tra il tecnico tedesco e il calciatore inglese

Redazione ITASportPress

In Italia lo ricordiamo per il suo passato nel Cagliari dal 2018 al 2021, ma Ragnar Klavan vanta anche ben due annate in casa Liverpool dove ha potuto vivere da vicino l'ambiente Reds oltre che conoscere il carattere e il modo di agire del mister Jurgen Klopp. Il difensore, tornato in Patria in Estonia a giocare quest'anno, ha rivelato come riporta il Mirror, un curioso aneddoto relativo al manager tedesco e all'ex compagna James Milner che sfiorarono lo scontro fisico a causa della troppa pressione.

RISSA - Era il gennaio 2017 e dopo una partita pareggiata, la tensione era alle stelle in casa Liverpool: "Ricordo che Klopp e Milner, dopo il pareggio contro il Sunderland di quell’anno, arrivarono quasi alla rissa. Mi ricordo che era il periodo di Santo Stefano. Iniziarono a litigare in maniera furiosa, ma poi Milner si tirò indietro. In quel momento abbiamo visto negli occhi del mister la volontà di arrivare fino in fondo, anche allo scontro fisico, per dimostrare il proprio punto di vista. In quel momento era davvero molto sotto pressione. Penso si chiedesse cosa avrebbe fatto dato che era il mister di una squadra come il Liverpool. Era il mio primo anno in Reds, il secondo di Klopp. Sentiva la pressione".

UNICO - Ma oltre a quel particolare episodio Klavan riconosce in Klopp delle doti davvero uniche: "Tra tutti gli allenatori che ho avuto penso che Klopp avesse quel qualcosa di diverso. Sapeva sempre cosa dirci nello spogliatoio. Era deciso ma poi aveva sempre un tono di battuta. Se c'erano problemi in squadra sapeva cosa fare per stemperare la tensione, ma anche viceversa, far tornare tutti seri e concentrati".