Liverpool, retroscena Klopp: arrabbiato con i suoi per aver ‘ignorato’ Minamino nella gara contro il Chelsea

Non è andato giù a Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, il k.o. subito in FA Cup nell’ultimo turno contro il Chelsea. La squadra Reds non sta vivendo un bel momento, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate considerando tutte le competizioni.

Come riporta il Sun, nonostante in casa Liverpool non si facciano drammi, il tecnico tedesco inizia a dare i primi segnali di insofferenza. In modo particolare, relativamente all’ultima gara contro i blues, Klopp non avrebbe gradito l’atteggiamento della squadra nei confronti del neo arrivato Takumi Minamino.

IGNORATO – Klopp non ha fatto giri di parole dopo il ko contro il Chelsea non nascondendo il malcontento: “La squadra doveva sfruttare Minamino. Ha fatto una gara molto positiva ma i compagni non lo hanno servito a dovere. Dovevamo sfruttarlo molto di più, passargli la palla e usare la sua freschezza”. Ed in modo particolare, Klopp se l’è presa con Williams: “Se Neco (Williams ndr) l’avesse servito, forse le cose sarebbero andate diversamente. Takumi era libero per due volte al limite dell’area. Se l’avesse visto e servito, magari ci sarebbe stato d’aiuto…”.