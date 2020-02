Liverpool, Robertson ricorda lo scontro con Messi: “Mi vergogno”

Andy Robertson è probabilmente uno dei terzini più forti e completi al mondo. Il laterale del Liverpool è esploso con la gestione Klopp e l’anno scorso è stato uno dei protagonisti della storica rimonta di Anfield contro il Barcellona. Robertson è tornato a parlare di quella partita e in particolare del piccolo scontro avuto con Leo Messi e lo ha fatto durante un’intervista rilasciata al Daily Mail.

Lo scozzese dopo un contrasto con l’argentino lo colpì sulla testa provocando la reazione rabbiosa del fuoriclasse bluagrana. Un gesto del quale il terzino si pente amaramente: “Ricordo quel momento con vergogna. Non mi piace rivederlo. Quel giorno nessuno poteva mettersi tra noi e il nostro obiettivo e c’era molta intensità, però fare quel gesto al migliore del mondo non ha giustificazioni. Ho un grande rispetto per lui e per il Barcellona”.