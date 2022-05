Liverpool, Salah a riposo per la Champions? Klopp: “Non vogliamo correre rischi”

Tra Premier League e Champions, il Liverpool prova a capire le condizioni dei suoi

Redazione ITASportPress

Massima attenzione alle condizioni fisiche di Mohamed Salah in casa Liverpool. L'egiziano era uscito per un problema muscolare durante la finale di FA Cup e su di lui c'era tanta preoccupazione in vista della finale di Champions League del prossimo 28 maggio. I Reds, allo stesso tempo, si giocheranno il titolo della Premier League questo weekend ma potrebbero farlo senza la loro stella e senza Van Dijk. La conferma è arrivata dalle parole di Klopp. Il mister ha spiegato ai canali ufficali del club come non si vogliano correre rischi inutili sui due calciatori che potrebbero dunque rimanere in panchina contro il Wolverhampton.

"Ovviamente vorrei avere tutta la squadra a disposizione, almeno per avere tutti in panchina. Ma vediamo", ha detto Klopp. "La cosa migliore sarebbe poter contare su tutta la squadra. Salah? Lui, esattamente come tutti noi, non vuole correre rischi. Certo, capisco all 100% che stia lottando per il ruolo di capocannoniere di Premier League con Son ma non si devono correre rischi inutili".

Anche sugli altri infortunati le cose non cambiano con Fabinho e Joe Gomez che potrebbero recuperare ma sui quali occorrerà avere la massima prudenza prima di farli scendere in campo. Insomma, vedremo quale Liverpool scenderà sul terreno di gioco per l'ultima di campionato domenica. Il pensiero, però, è alla finale di Champions...