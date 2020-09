Liverpool, Salah: “Contento per la tripletta, il Leeds ci ha dato filo da torcere”

Mohamed Salah si gode la vittoria del suo Liverpool (grazie alla sua tripletta) che batte 4-3 il neopromosso Leeds nella sfida valevole per la prima giornata di Premier League.

“CONTENTO PER LA TRIPLETTA, ADESSO MIGLIORIAMO”

“Abbiamo concesso troppo, dobbiamo crescere e fare meglio. Sono contento per la mia tripletta, abbiamo giocato contro una squadra che ci ha dato filo da torcere, ci hanno sempre ripreso, hanno tenuto bene il campo e non hanno mollato fino alla fine. Per loro è stato tutto un po’ più facile visto che noi eravamo privati dei nostri tifosi. Serviranno dei miglioramenti in vista delle prossime gare, ma l’importante era ottenere i tre punti e ci siamo riusciti. Adesso ci concentreremo sugli allenamenti per cercare di migliorare visto che ci attendono partite importanti”. Queste le parole di Salah ai microfoni di Sky Sport al termine della partita.

