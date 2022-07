Liverpool, Salah è una sentenza contro il Manchester City: il dato record

Parte con una grande vittoria la stagione del Liverpool che si porta a casa il Community Shield vincendo per 3-1 contro il Manchester City. Protagonista di un gol e un assist Mohamed Salah che, come sottolineato da Opta, può vantare un dato record pazzesco contro la formazione Citizens.

Infatti, l'egiziano, anche in questya occasione, si è confermato vero killer della squadra di Guardiola. Salah è stato infatti direttamente coinvolto in 13 gol per i Reds contro il Manchester City con un bottino, per la precisione di 8 gol e 5 assist. Con le sue otto reti realizzate a partire dalla stagione 2017/18, l'ex anche Roma è il giocatore che ha segnato di più contro i Citizens in assoluto in questo lasso di tempo.