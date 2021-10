Liverpool, Salah: “Vorrei chiudere qui la carriera ma non dipende solo da me”

Il calciatore egiziano ha un contratto con scadenza giugno 2023

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha detto che vorrebbe chiudere la carriera nel suo attuale club, ma ha rilevato che non dipende da lui. L'egiziano oggi ha detto: "Se dipendesse da me mi piacerebbe restare al Liverpool fino all'ultimo giorno della mia carriera. Dipende da cosa vuole il club, non solo da me. Al momento, non riesco a immaginare di giocare mai contro il Liverpool. Mi turberebbe affrontarli ed è anche difficile parlarne. Al momento non mi vedo in un'altra squadra "- ha detto Salah a Sky Sports. Il contratto del 29enne calciatore egiziano con il Liverpool è valido fino all'estate del 2023. Salah dal 2017 gioca con la squadra di Klopp.