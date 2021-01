Liverpool stecca ancora e l’ex Hamann commenta: “Thiago Alcantara peggiora la squadra…”

Il Liverpool cade contro il Burnley e, ancora una volta, non trova la via del gol. L’ex centrocampista Reds Dietmar Hamann non le manda certo a dire e rincara la dose dopo le ultime recenti parole rivolte nei confronti della squadra inglese. Come riporta il Sun, parlando a talkSport, l’ex bandiera se l’è presa con… Thiago Alcantara.

“Purtroppo Thiago Alcantara rallenta il gioco del Liverpool“, ha commentato Hamann. “Il Liverpool ha sempre giocato con dei centrocampisti bravi a rubare palla e servire gli attaccanti. Prendevano la sfera e la davano subito a Salah o Mané. Adesso non è così. Tutti erano entusiasti dell’arrivo di Thiago Alcantara ma ha giocato a malapena. Certo, è un bravo giocatore, un giocatore abile. Ma non c’è mai stato un momento quando era al Bayern Monaco in cui la gente diceva: ‘Oh, è il migliore della squadra’. Quindi sarei molto cauto quando si tratta di parlare di lui. Poi, ha uno stile di calcio ben diverso. Gli piace avere il possesso ma il Liverpool è sempre stato bravo quando non aveva la palla tra i piedi. Diciamo che non è quel tipo di giocatore ideale per questa squadra. Vedremo quanto giocherà e se cambieranno delle dinamiche nella squadra”.