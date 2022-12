Liverpool su Bellingham, Klopp lo corteggia: “Maturità incredibile ma non so quanto costi”

Jude Bellingham è uno dei migliori talenti del calcio mondiale e tutte le big sono pronte a strapparlo al Borussia Dortmund . Anche il Liverpool non è da meno e da tempo si parla dell'inglese accostato alla formazione Reds di Jurgen Klopp . Proprio il tecnico ha speso belle parole per il centrocampista a margine della sfida vinta in Premier League contro l'Aston Villa nel Boxing Day (3-1).

"Se qualcuno lo vedesse giocare adesso per la prima volta, quanti anni penserebbe che abbia? Nessuno darebbe la risposta giusta", ha detto con grande entusiasmo Klopp su Bellingham. "Gioca con grande maturità, come se avesse circa 28 anni. Ha disputato un Mondiale eccezionale ed è un ottimo calciatore in molte cose. Le cose che sai già fare sono difficili da imparare, mentre le cose che devi migliorare sono facili da imparare. Sappiamo quanto sia bravo ma non ho idea di quanto possa costare. Non mi piace parlare di soldi con giocatori simili".