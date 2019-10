Liverpool, suggestione Mbappé: lo vuole…Klopp

Non solo Real Madrid e Juventus, nella corsa per la stella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, ci sarebbe anche il Liverpool.

Dalle ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, più precisamente dal Daily Express, l’attaccante campione del mondo avrebbe un altro grande estimatore: il Liverpool campione d’Europa. I costi per un potenziale trasferimento dell’attaccante francese sarebbero altissimi, ma questo non spaventa le pretendenti. Ecco perché, come scrive il tabloid inglese, anche i Reds sarebbero molto interessati. In casa Liverpool ci sarebbe un estimatore d’eccezione, il tecnico Jurgen Klopp. L’allenatore vorrebbe il classe ’98 ad Anfield per formare un attacco da paura che possa confermare la sua squadra ai vertici del campionato inglese e in Champions League.

Come sottolineato dal tabloid, il nuovo sponsor Nike potrebbe aiutare nel portare avanti l’affare.