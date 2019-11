Liverpool, tegola Fabinho: guai alla caviglia, salterà anche il Mondiale per Club

Guai per il Liverpool, dovuti all’infortunio patito da Fabinho, che è uscito anzitempo nella sfida pareggiata in Champions League mercoledì sera contro il Napoli. Ci sono novità a riguardo, e non sono particolarmente confortanti, perché il 26enne brasiliano tornerà a disposizione di mister Jürgen Klopp direttamente nel 2020. Per tale ragione, gli toccherà anche saltare tutto il Mondiale per Club, in programma a metà dicembre e che potrebbe portare i Reds sul tetto del mondo intero. Nel dettaglio, stando a quanto riportato ufficialmente dal Liverpool, Fabinho ha evidenziato un infortunio ai legamenti della caviglia, dopo che è caduto in un contrasto contro il Napoli. Avvierà un piano di recupero con lo staff medico al centro sportivo di Melwood per recuperare al più presto la migliore condizione.