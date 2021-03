Liverpool, Thiago Alcantara criticato: “Non leggo certe cose ma so di non aver fatto bene”

Un impatto al calcio inglese non al livello delle aspettative. Thiago Alcantara, dopo aver vinto tutto col Bayern Monaco, sperava di poter ripetere le grandi gesta anche al Liverpool ma fin qui ha deluso. Questione di ambientamento ad una nuova realtà, un nuovo stile di gioco e, per sua sfortuna, anche dei piccoli problemi fisici.

Dopo la partita vinta dai Reds in Champions League contro il Lipsia, proprio il centrocampista ha voluto parlare ai microfoni di TNT Sports Brasil delle tante critiche ricevute fin qui.

Thiago Alcantara: “So di non aver fatto bene”

“Finalmente tra i migliori contro il Lipsia? In generale non leggo cosa si scrive su di me. Le critiche e tutto. Non leggo certe cose, anche se so di essere criticato”, ha detto Thiago Alcantara. “Io stesso non sono contento di come ho giocato da quando sono arrivato al Liverpool. Nuovo club, nuovo ambiente. Ho avuto un grave infortunio, avevo bisogno di tornare al ritmo della partita. Ma questa non è una scusa”.

Sul Liverpool e sulla stagione: “Sappiamo non è stato un periodo facile, ma queste vittorie in Champions sono state delle belle sensazioni che spero di poter avere ancora. Dobbiamo solo lavorare per vincere ancora tutte le partite che ci attendono”, ha concluso l’ex Bayern Monaco.