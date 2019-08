Liverpool, trionfo nella Supercoppa europea: Chelsea battuto ai rigori

Gol, fughe e rimonte. La Supercoppa europea è ricca di emozioni e colpi di scena. Vince il Liverpool al termine di una sfida in perfetto equilibrio con il Chelsea. Nel primo tempo parte forte la squadra di Jurgen Klopp, ma alla lunga sono i Blues a prendere in mano il pallino del gioco. Gli uomini di Frank Lampard giocano con ordine e precisione, sfruttando i varchi tra le linee dei Reds ed i movimenti senza palla dei propri attaccanti. Al 36′ Giroud scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Adrian con un diagonale preciso. Nella ripresa, il Liverpool torna a far paura: al 48′ arriva il pareggio con Mané che si infila in mezzo alla difesa avversaria e pareggia. Kepa è prodigioso nel finale con un doppio miracolo, prima su Salah e poi su Van Dijk.

EQUILIBRIO – Nella mezz’ora aggiuntiva succede di tutto. La squadra di Klopp torna avanti con una gran conclusione di Mané al 95′, ma subisce il pari degli uomini di Lampard al 101′ grazie ad un perfetto rigore di Jorginho. I Reds giocano meglio nel primo tempo supplementare, mentre il Chelsea esce fuori nella seconda parte di gara. L’equilibrio non si sblocca e si va ai calci di rigore. Kepa sfiora due conclusioni, ma l’eroe diventa Adrian che neutralizza il quinto rigore, quello calciato centralmente da Abraham. Il Liverpool torna a festeggiare, mentre il Chelsea non riesce ad interrompere la maledizione della Supercoppa europea.