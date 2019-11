Liverpool, troppe gare in stagione: l’idea di Klopp è di…schierare due squadre nello stesso momento in posti diversi

Lo ha detto anche molto esplicitamente nelle scorse ore: il Liverpool gioca troppe partite. Tredici gare in trentotto giorni, dal 4 dicembre all’11 gennaio, ecco perché adesso Jurgen Klopp potrebbe dare una svolta mai vista prima d’ora. L’idea del tecnico tedesco è quella di schierare due squadre in due posti diversi nello stesso periodo, magari anche nello stesso giorno.

Come riporta il Daily Mail, infatti, da calendario, i Reds sono impegnati il 17 dicembre, contro l’Aston Villa in Carabao Cup. Peccato che in quelle stesse ore, i campioni d’Europa saranno già negli Emirati Arabi, dove tra il 16 e il 18 dicembre giocheranno la semifinale del Mondiale per Club. La soluzione potrebbe essere una svolta assoluta: perdere a tavolino la gara di Carabao Cup, oppure schierare una formazione con tutti i ragazzi delle giovanili. Klopp potrebbe pensare quindi di giocare nello stesso tempo due partite in due posti diversi. Vedremo cosa accadrà, ma sicuramente qualunque sarà la decisione del Liverpool, passerà alla storia.