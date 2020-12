Liverpool una notte e 4 record: due sono di Salah…

Notte magica per il Liverpool anche senza la vittoria in Champions League contro il Midtjylland. Nonostante qualche parere poco entusiasta di Klopp, i Reds trovano il pari e il primato solitario nel girone ma soprattutto ben quattro record da ricordare. Due di questi, li ha messi a segno Mohamed Salah.

Liverpool: 4 record in una sera

La trasferta del Liverpool in terra danese porta con sé anche cose buone oltre al punto ottenuto. Infatti, come sottolinea Opta, i Reds sono riusciti a mettere a segno addirittura quattro record storici. I primi due sono relativi alla rete di Mohamed Salah, autore dell’unico gol (valido) della serata. Contro il Midtjylland l’egiziano ha segnato ed è diventato il capocannoniere della squadra inglese in Champions League con ben 22 gol totali. Superato Stevan Gerrard, fermo a 21. Ma non solo. Il gol arrivato dopo appena 55 secondi è il più veloce del Liverpool nella competizione.

Ma oltre ai due guinness individuali, ecco i Reds ancora protagonisti. Klopp ha, infatti, schierato una squadra di partenza giovanissima con una media di 24 anni e 26 giorni. Si tratta della squadra più giovane mai messa in campo dai Reds nel torneo. E a proposito di “gioventù”, Koumetio, con 18 e 25 giorni, è diventato il debuttante del Liverpool più giovane a giocare in Champions League. Una notte da sogno…