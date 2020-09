Liverpool, valanga di insulti per Neco Williams: costretto ad oscurare suo profilo Twitter

Neppure una vittoria netta come quella ottenuta dal Liverpool contro il Lincoln City ha impedito al povero Neco Williams, calciatore 19enne dei Reds, di venire sommerso dagli insulti e dalle critiche dopo un errore che, alla fine, visto il 7-2 a favore dei suoi, è stato totalmente ininfluente.

Brutto episodio capitato al ragazzino dell’Accademia del Liverpool che è stato costretto ad oscurare il suo profilo Twitter a causa dei troppi messaggi, non decisamente amichevoli.

Neco Williams: social oscurati per troppi insulti

Neco Williams ha perso palla sulla sua fascia e da quell’errore è arrivata la rete del rivale Edun. Un grave sbaglio, certamente, peccato che sia stato il gol del 5-1, ovvero la rete che in quel momento sembrava essere quella “della bandiera”.

Non certo qualcosa di così grave e in grado di mettere a rischio l’esito della gara. Eppure sui social, sono stati in tanti ad esagerare e prendersela col 19enne. Diversi media inglesi, e non solo, hanno sottolineato come Williams sia stato sommerso da una valanga di insulti tanto da obbligarlo ad oscurare la sua pagina Twitter. Un episodio davvero grave, vista la poca rilevanza dell’errore e la giovane età del calciatore. Fortunatamente, una parte dei fan Reds ha preso le sue difese ma al momento l’account del calciatore risulta ancora “in lutto”, senza immagine del profilo e uno sfondo nero.