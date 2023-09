Liverpool, Van Dijk chiede scusa: “Il rosso col Newcastle? Ero frustrato”

Chiede scusa e rompe il silenzio dopo l'episodio sfortunato a Newcastle. Il soggetto? Virgil Van Dijk , centrale dei Reds espulso contro i Magpies nella terza giornata di Premier e sanzionato ulteriormente per aver insultato l'arbitro. Questo il comunicato della FA che sanziona per una giornata aggiuntiva l'olandese e lo multa di 100mila sterline: “ Virgil van Dijk è stato squalificato per una partita e multato di 100.000 sterline . Il difensore ha ammesso di aver usato parole offensive nei confronti di un ufficiale di gara nella sfida tra Newcastle e Liverpool e le sanzioni sono state successivamente imposte da una commissione di regolamentazione indipendente”.

Il giocatore allora ha scelto di spiegarsi. Assumendosi tutta la responsabilità di quanto accaduto: "Accetto assolutamente la decisione della Federazione. Ho reagito per frustrazione, trascinato dalla foga in un momento caldo della partita. Si tratta del primo cartellino rosso che rimedio da quando sono a Liverpool, del quarto in tutta la mia carriera. Ho chiesto scusa immediatamente dopo la fine della gara per aver offeso il direttore di gara e ora voglio guardare avanti. Starò vicino alla squadra il più possibile finché non potrò tornare in campo a dare il mio contributo: non vedo l'ora".