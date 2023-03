Liverpool, Van Dijk: “Servono nuovi giocatori. Dobbiamo qualificarci in Champions”

Una stagione non al top ma che può essere ancora perfezionata con l'accesso alla zona che vale la Champions League. Stiamo parlando del Liverpool che, in vista della prossima stagione, potrebbe cambiare qualcosa anche a livello di giocatori. Di questo ha parlato il centrale Reds Virgil Van Dijk come riportato dal The Athletic .

NECESSITA' - Parlando del miglioramento della squadra, il difensore olandese ha spiegato: "Sicuramente ci sarà bisogno di giocatori nuovi per competere ai massimi livelli come è stato negli ultimi 5 anni. Molti andranno via e ci saranno cambiamenti. Ma per attirare i migliori giocatori una cosa sarà fondamentale: raggiungere la qualificazione alla Champions League", ha detto Van Dijk. Poi anche la grinta e la carica per il finale di Premier League: "Abbiamo ancora tante gare da giocare e penso che possiamo raggiungere i posti per la Champions anche se in questa annata non abbiamo avuto la giusta costanza. Questo traguardo sarà fondamentale per attirare i migliori".