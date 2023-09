Liverpool, venduta quota di minoranza a cifre record

Il Liverpool cambia proprietari, ma solo in parte. Proprio lo scorso giovedì infatti nuovi investitori si sono aggiunti alla lista del club inglese, i quali vantano una quota di minoranza acquistata alla "modica" cifra di 190 milioni di euro. Tutto parte dagli attuali proprietari, Fenway Sports Group (FSG), che possiedono la squadra dei Reds dall'ormai lontano 2010. "Il nostro impegno a lungo termine per il Liverpool rimane più forte che mai, non abbiamo intenzione di vendere e mollare. Abbiamo sempre detto che se dovesse farsi vivo un giusto partner di investimento per il club, avremmo colto l'occasione per aiutare a garantire la salute finanziaria del Liverpool, così abbiamo fatto" si legge nel comunicato del presidente della FSG, Mike Gordon. Una misura necessaria visto gli ultimi mesi da alti e bassi dal punto di vista economico per i Reds. Poi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata qualificazione in Uefa Champions League.