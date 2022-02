Liverpool vince Carabao Cup e Klopp gongola: “Abbiamo i due portieri più forti del mondo”

Il commento del manager tedesco

Vittoria all'ultimo respiro per il Liverpool in Carabao Cup. Dopo ben 22 rigori, i Reds hanno avuto la meglio sul Chelsea nell'ultimo atto del torneo. Decisivo il portiere Caoimhín Kelleher, per l'occasione mandato in campo da mister Klopp. L'estremo difensore ha giocato tutta la sfida arrivando anche a calciare il penalty decisivo come il suo collega e rivale Kepa che, però, ha sbagliato.