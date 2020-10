Liverpool, Wijnaldum e l’infortunio di Van Dijk: “Nessuno di noi ha dormito quella notte. Intervento Pickford stupido”

Emozioni e “dolori” nel derby tra Everton e Liverpool. Ormai sono passati diversi giorni da quella sfida terminata 2-2 ma le polemiche non si sono ancora fermate. Su tutte, quella relativa all’intervento del portiere Jordan Pickford che con la sua entrata killer ha infortunato gravemente il difensore Reds Virgil Van Dijk costretto allo stop e all’intervento chirurgico al ginocchio che lo obbligherà a stare fuori per quasi tutta la stagione. A parlare dell’episodio e della reazione della squadra è stato Georginio Wijnaldum come riportano il Mirror e la BBC.



Wijnaldum: “Nessuno di noi ha dormito quella notte”

A diverse ore di distanza da quell’episodio, rimasto impunito in campo e fuori, Wijnaldum ha voluto raccontare come è stato vissuto all’interno dello spogliatoio: “Nessuno dei giocatori ha dormito la notte dopo quell’intervento di sabato”, ha ammesso il calciatore Reds. “Siamo molto arrabbiati adesso ma dentro di noi c’è stata una grande devastazione nei primi attimi successivi. Il modo in cui è entrato Pickford è stato completamente stupido. Credo che non volesse ferire Virgil, almeno non in quel modo. Secondo me, si spingono troppo oltre nelle partite che giochiamo contro di loro. Tutti vogliono vincere il derby, a volte si va un po’ sopra le righe, ma in quel caso era davvero troppo. Non solo il suo contrasto, ma anche Richarlison su Thiago Alcantara è stato un intervento davvero brutto”.

E ancora: “Gli incidenti possono accadere nel calcio. Puoi essere sfortunato e ferire qualcuno, ma il modo in cui loro lo stavano facendo era del tutto inaccettabile. Il tutto è reso ancora più difficile da accettare se, come in questo caso, gli interventi non vengono puniti”, ha concluso Wijnaldum. Poche ore fa lo stesso Van Dijk aveva mandato un messaggio ai compagni e ai fan con parole davvero toccanti a proposito delle sue condizioni sperando in un recupero rapido seppur difficile.