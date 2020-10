Lizarazu, che stoccata a Griezmann: “Al Barcellona ha dimenticato come si gioca”

Momento da decifrare per Antoine Griezmann ormai scomparso dai radar del Barcellona nonostante l’investimento fatto dal club solamente una stagione fa. Il campione del mondo con la Francia era arrivato come un grandissimo colpo ma non ha trovato mai una vera continuità di prestazione oltre che di impiego. Prima con Valverde, poi con Setien ed infine con Koeman, Le Petit Diable non è mai riuscito a ritagliarsi il suo posto nell’undici titolare blaugrana tanto da essere spesso messo al centro di diverse critiche. L’ultima, arriva da Bixente Lizarazu, laterale ex del Bayern Monaco e soprattutto della Nazionale francese che parlando a TeleFoot non ha fatto giri di parole…

Lizarazu: “Griezmann si è dimenticato come si gioca”

“Penso che Griezmann sia un calciato fantastico, ma non nel Barcellona”, ha detto subito Lizarazu. “Il problema è proprio questo. Lui ha scelto i catalani per giocare con Messi, ma tra lui e La Pulce non c’è alcun tipo di realzione. Non riesce a trovare la sua posizione in campo e sembra che non sappia più giocare a calcio. La sua è una crisi evidente. Sono passati oramai 18 mesi ma la situazione non è cambiata. Rimane un rapporto critico. Credo che non dovrebbe esitare e provare a lasciare il Barcellona alla prima occasione possibile se le cose dovessero continuare ad essere così”.