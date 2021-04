Lizarazu: “Neymar manca di rispetto a compagni di squadra e agli avversari”

Dopo la sconfitta interna in Ligue1 contro il Lille sono piovute tante critiche feroci sull’attaccante del Psg Neymar. Tutti i giornali francesi hanno evidenziato lo scarso impegno del brasiliano durante l’incontro di ieri che valeva molto per il titolo. Punta l’indice su Neymar anche l’ex campione del mondo della nazionale transalpina Bixente Lizarazu che ha commentato così la prestazione di Neymar ieri contro il Lille. “Non appena le cose gli vanno contro, non appena la squadra inizia a difendere, lui non la supporta, ma solamente si arrabbia. Ora è tornato da un infortunio lungo due mesi e si sta preparando per la Champions League. In questi casi devi mantenere la calma, ma lui non ci riesce e manca di rispetto verso gli avversari e ai compagni di squadra. Non ha disciplina insomma” ha detto Lizarazu a Sports.fr. Dopo 31 turni di Ligue1 il Psg è secondo in classifica e Neymar ha giocato 13 partite e segnato sei gol. Il tecnico Pocettino non gli dà compiti di sacrificio nel suo 4-2-3-1 ma Neymar non si mette a disposizione dei compagni quando il match lo richiede. Eccelle regolarmente nei suoi fraseggi con Mbappé in spazi ristretti ma a volte le sue giocate sono inutili.