Lloris: “Al Psg, Pochettino giudicato solo in base ai risultati”

Hugo Lloris racconta le sue impressioni sul passaggio dell'ex allenatore Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain

Mauricio Pochettino ha accettato una sfida tanto affascinante quanto difficile: portare il Paris Saint-Germain alla vittoria in Champions League. I parigini hanno puntato sul tecnico argentino, affidandogli una squadra rinforzata dagli innesti di Gianluigi Donnarumma e Leo Messi. Tuttavia il compito resta piuttosto complicato perché non è semplice far convivere tutti i campioni della formazione francese. Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, è stato allenato da Pochettino ai tempi del Tottenham. Queste le sue impressioni sul matrimonio tra l'ex allenatore e il PSG ai microfoni di Le Parisien: "Anche se la prestazione del PSG potrebbe non essere all'altezza delle aspettative, i risultati ci sono. La sua sfida a Parigi non è la stessa che aveva affrontato a Londra. Abbiamo a che fare con due club di altissimo livello, ma con ambizioni diverse. Il PSG ha risorse ancora maggiori. Mauricio sarà giudicato esclusivamente da titoli e vittorie".