Lloris e la stima per Eriksen: “Impressionato dal suo ritorno. Al 100% è tra i migliori”

Il portiere della Francia sull'ex compagno di club

Redazione ITASportPress

Parole di grande stima e affetto da parte di Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della nazionale francese, per l'ex compagno di club Christian Eriksen che sarà questa sera rivale nel match di Nations League tra la Francia e la Danimarca.

L'estremo difensore e capitano dei Galletti ha così parlato in conferenza stampa soffermandosi non solo sull'ex compagno di squadra ma anche sugli episodi avvenuti prima e durante la finale di Champions League allo Stade de France in cui il pubblico ha avuto problemi ad entrare ad assistere alla gara.

DISORDINI - "Non è una cosa dipesa solo dai francesi, di certo non è ciò che ci piace vedere nel calcio", ha detto Lloris su quanto accaduto tra polizia e tifosi fuori dallo stadio della finale. "Da giocatore vorrei che fosse tutto ben organizzato per tifosi, famiglie e parenti. Non è stata una buona pubblicità per la Francia".

ERIKSEN - Durante la conferenza, come detto, Lloris ha anche parlato del ritorno in nazionale di Eriksen, suo ex compagno di squadra al Tottenham: "Mi ha impressionato. Sappiamo che al 100% è tra i migliori al mondo, sa quando deve accelerare, quando rallentare e quando passarla. Sono certo che lui, così come tutta la Danimarca, sarà molto motivato a fare bene contro la Francia".