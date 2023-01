Lloris non convince più il Tottenham: fari puntati su Oblak

Ha detto addio alla Nazionale e adesso potrebbe fare lo stesso col Tottenham . Parliamo di Hugo Lloris , estremo difensore Spurs. Infatti, in casa del club inglese, sembra essersi aperta la caccia ad un nuovo portiere che possa prendere il posto del francese le cui prestazioni nelle ultime gare non sono state convincenti.

Nel Regno Unito non sono pochi i rumors che riguardano l futuro di Lloris ma soprattutto il nome di chi potrebbe arrivare tra i pali della squadra allenata da Conte. Come riporta The Evening Standard, il club londinese avrebbe messo nel mirino Jan Oblak legato all'Atletico Madrid da un lungo contratto in scadenza nel lontano 2027. Secondo il quotidiano il Tottenham farà comunque un tentativo e proverà a lavorare molto duramente per trovare l'offerta giusta per convincere il club iberico a privarsi di uno dei suoi simboli.