Lo Schalke 04 sprofonda: Raul dice no alla panchina

Quest'anno i piani di un nuovo ritorno immediato in Bundes si sono scontrati con la dura realtà: quattro sconfitte in sette partite, terz'ultimo posto ed esonero inevitabile per il tecnico Thomas Reis, che era stato confermato pur non avendo ottenuto la salvezza nello scorso campionato.

L'interim affidato a Matthias Kreuzer non ha portato frutti, visto che la squadra ha perso pure contro il Paderborn. Ora, con alle porte la sfida amarcord con un'altra grande in crisi, l'Hertha Berlino, che ha appena un punto in più, lo Schalke 04 è a tutti gli effetti senza allenatore. Secondo quanto riportato da SportBild, infatti, Raul ha detto no alla possibilità di tornare a lavorare per la squadra in cui ha chiuso la carriera europea da calciatore, tra il 2010 e il 2012, vincendo una Supercoppa di Germania.

Attuale tecnico del Real Castilla, la massima selezione giovanile dei Blancos, Raul, accostato nelle scorse settimane alla panchina del Villarreal, sembra deciso a continuare la propria carriera da tecnico in Spagna. Sperando di entrare in lizza per il post Ancelotti...

