Lo sfogo di Neuer: “Notizie sbagliate, massima flessibilità con il Bayern”

Manuel Neuer nei giorni scorsi sembrava sempre più lontano dal Bayern Monaco. I quotidiani tedeschi nelle scorse settimane avevano parlato di una separazione quasi certa. Il giocatore è tutt’ora in trattativa con il club per il rinnovo del contratto, ma il clima sembra essere molto disteso.

FALSITA’ – Ad affermarlo è lo stesso Neuer ai microfoni della Bild. Il numero uno del Bayern ha voluto anche precisare che le cifre riportate dai media non corrispondono al vero: “Sono cifre semplicemente sbagliate. Nei colloqui che ho avuto con Salihamidzic e Kahn, c’è stata la massima flessibilità anche riguardo la durata. Ho 34 anni e non so come sarà quando ne avrò 39, è utopico chiedere così tanto al club. Non hanno alcun senso queste voci. Ogni conversazione avuta con il club è stata condotta in massima sicurezza, non è mai uscito nulla. Eppure adesso si parla dei dettagli sui media e non sono neanche corretti. Questo a me infastidisce, al Bayern non so”.