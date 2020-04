Lo Sporting Braga torna ad allenarsi: pallone personale a ciascun calciatore e distanze di sicurezza

Norme di sicurezza da seguire fedelmente, ecco lo Sporting Braga scendere in campo per gli allenamenti in modo innovativo. La società portoghese, in conformità con le nuove regole per evitare il contagio da coronavirus, ha deciso di riprendere le attività con un piano ben preciso che lo stesso club ha voluto condividere in modo simpatico attraverso i propri canali social.

Su Twitter, il club ha mostrato alcune immagini del ritorno in campo di mister e atleti accompagnando anche alcune parole: “Nuove regole da seguire: distanza di sicurezza, palla e materiale di allenamento per ogni atleta“, ha scritto lo Sporting Braga che poi in tono scherzoso: “Tagga il tuo amico che quando gioca vuole un pallone solo per sé…”. A seguito delle visite mediche, la società ha dunque dato il via alla fase preparatoria affinché si possa tornare a giocare in campionato. Gli atleti sono stati divisi in due gruppi di lavoro, il primo con inizio alle ore 9.30 e il secondo alle 11.15. Ogni singolo giocatore ha avuto in dotazione materiale per allenarsi e un pallone personalizzato. Naturalmente sono state mantenute le distanze di sicurezza. Un piccolo passo per tornare alla normalità.