Lo Sporting Lisbona vola grazie a Joao Mario: “Titolo? Possiamo fare la storia ma…”

Le prime pagine dei quotidiani portoghesi sono tutte per il suo Sporting Lisbona. Joao Mario è stato grande protagonista, ancora una volta, nella vittoria dei suoi contro il Pacos Ferreira. Il centrocampista portoghese ex Inter ha sbloccato il match con un rigore preciso e ha contribuito al 2-0 finale che vale tre punti ma soprattutto il +10 in classifica sul Porto, seconda.

Il calciatore ha parlato a SportTV a seguito del successo con uno sguardo alla corsa al titolo che, ormai, sembra essere cosa fatta.

Joao Mario e il titolo in Portogallo

C’è grande entusiasmo in casa Sporting Lisbona, ma dall’alto della sua esperienza, Joao Mario cerca di tenere a bada l’euforia nonostante il vantaggio in classifica sia davvero buono: “Sappiamo che la storia può essere fatta ma anche che può cambiare”, ha detto l’ex Inter. “Quello che dobbiamo fare è continuare a pensare partita per partita, perché il campionato è ancora lungo. Dobbiamo continuare a giocare con questa umiltà, perché solo così possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Mancano ancora tante partite, c’è sempre una prima volta per tutto. Questo è l’insegnamento che dobbiamo tenere a mente: abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma c’è ancora tanta strada da fare”.