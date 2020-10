Lo strano caso di Griezmann, dalla Francia: declassato ma… confermato al Barcellona

Segna ed è protagonista con la Francia. Non gioca ed è visibilmente infelice con il Barcellona. Antoine Griezmann è in uno dei momenti più bassi della sua carriera calcistica e in patria, precisamente L’Equipe, non usa mezzi termini per parlare dell’asso francese. “Confermato il declassamento di Griezmann, in panchina nel Clasico”. Un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni.

Griezmann: declassato ma confermato

Una situazione davvero particolare quella del campione del Mondo con la Francia che brilla con la maglia del proprio Paese ma non trova spazio col club. Addirittura, nel Clasico contro il Real Madrid, il mister Koeman gli ha preferito Pedri. Insomma, nelle gerarchie di squadra, Griezmann arriva dopo il giovanissimo 17enne.

Nonostante questo, sempre secondo il quotidiano francese, nell’ambiente blaugrana si respira aria di conferma, con l’attaccante che non pare essere in mezzo a discorsi di mercato e, anzi, sarebbe confermatissimo nella rosa del Barcellona. Un paradosso visto lo scarso utilizzo del giocatore…