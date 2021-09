Lo strano di caso di Paulinho: lascia l’Al-Ahli dopo 4 partite

Il calciatore ha rescisso per "circostanze di emergenza"

In tanti lo ricordano con la maglia del Barcellona. Parliamo del centrocampista brasiliano Paulinho che dopo sole quattro partite, in cui aveva anche realizzato due reti, termina inaspettatamente la sua avventura con l' Al-Ahli . Il club saudita ha comunicato di aver risolto di comune accordo il contratto con l'ex centrocampista di Tottenham e appunto dei blaugrana a causa di "circostanze d'emergenza".

Paulinho si era trasferito in Arabia dopo la fine dell'avventura con il Guangzhou Evergrande ma adesso ha già concluso la nuova avventura: "L'Al Ahli ha completato le procedure per terminare il contratto del brasiliano Paulinho di comune accordo. Questo è stato causato da "circostanze di emergenza", comunicate dal giocatore alla società negli ultimi tempi, che si riflettevano sulle prestazioni in campo. Ringraziamo e apprezziamo il giocatore per il breve periodo trascorso nel club e gli auguriamo successo per le prossime tappe", queste le parole del club sull'addio del centrocampista brasiliano.