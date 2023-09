Lo United ha trovato un nuovo portiere… che tifa Red Devils fin da bambino

Dalla tribuna al prato, ecco avverato il sogno di Kie Plumley. Che tifa Manchester United fin da bambino e ora avvera il sogno più grande: giocare coi Red Devils. Certo, non partirà forte nelle gerarchie di Ten Hag, ma se non altro è un nuovo tesserato della squadra rossa di Manchester. Parliamo di un portiere, lo scorso anno all'Oxford United, classe 2003: proprio ad Oxford ha assaggiato la sua prima esperienza da professionista. Adesso diventa l'ottavo acquisto della campagna estiva dello United, arrivando a parametro zero.